Emergenza camorra a Napoli: «Viviamo come in guerra, io ho perso un fratello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono nata e cresciuta qui, ma ormai questo non è più il quartiere di quando io ero bambina. Ho perso un fratello che, nonostante fosse incensurato, è stato ammazzato dalla camorra. La sua morte mi ha spinto a tutelare i miei figli e tenerli lontani dalla strada». Anna (nome di fantasia per garantirne l'anonimato) ha 36 anni, è sposata ed è madre di quattro bambini, con cui abita a San Giovanni a Teduccio, quartiere dove martedì mattina la faida in corso tra i clan della zona orientale ha fatto un'altra vittima. Un uomo di 57 anni, Luigi Mignano, nonno di un bimbo di 3 anni, che stava accompagnando all'asilo insieme al papà del piccolo (rimasto ferito), quando è stato crivellato dai proiettili dei killer in via Ravello al Rione Villa. Uno scenario da Far West che le donne del quartiere, come Anna, conoscono bene. Un fratello di 24 anni trucidato come fosse un boss, senza pietà, davanti al Parco Troisi in viale 2 Giugno. Un fratello che «non c'entrava niente, né aveva precedenti», assicura la sorella, che oggi - a pochi giorni di distanza dall'agguato camorristico davanti all'istituto comprensivo Vittorino da Feltre (la stessa scuola dove vanno i suoi figli) - chiede a nome di tutte le mamme del rione «più polizia e più sicurezza».«Nel gennaio 2013. Era davanti a quello che noi del posto chiamiamo il laghetto, in viale 2 Giugno. Non aveva nessun precedente penale. Eppure a 24 anni si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché non c'entrava niente, ripeto. Proprio niente».