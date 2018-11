Mercoledì 7 Novembre 2018, 16:15

Sono stati evacuati i bambini della scuola te Chiara d’assidi in via Stadera. È stata l’acqua accumulata sui tetti - durante le piogge dei giorni scorsi - a rendere insicura la struttura che in diversi punti presenta lesioni ed infiltrazioni.«Sono stati i genitori a chiamare i vigili del fuoco - commenta il consigliere della quarta municipalità Mario Maggio -Adesso per la sicurezza di tutti i bambini del quartiere è necessaria una verifica approfondita di tutte le strutture. La cattiva gestione delle emergenze e delle scuole pubbliche, sta mettendo in pericolo la vita dei nostri figli»