Napoli, allarme pacco bomba al centro per l’impiego: poliza sul posto e palazzo evacuato

Palazzo evacuato per allarme bomba a Fuorigrotta. Accade in via Diocleziano nella sede del centro per l’impiego dove, questa mattina, è arrivata una telefonata anonima che indicava la presenza di un pacco bomba.

Immediata la messa in sicurezza dello stabile e dell’area circostanze da parte degli uomini della poliza di stato che ancora adesso, stanno mettendo in campo tutte le operazioni per scongiurare ogni pericolo.



