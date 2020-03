Nell'attuale zona di Poggioreale e sotto al Centro Direzionale secondo i libri di storia - e le numerose leggende popolari - scorreva l'antico fiume Sebeto. Oggi del corso d'acqua non resta che uno scarno rigagnolo che scorre tra i rifiuti all'estremo confine orientale della città ma, di tanto in tanto, il fiume imbrigliato dall'urbanizzazione selvaggia torna, secondo qualche romantica ricostruzione, a fare capolino. Lo stanno denunciando da diversi giorni i cittadini di via Nuova Poggioreale, alle prese con gli ormai soliti allagamenti di locali terranei e garage. In alcuni casi l'acqua ha cominciato a scorrere impetuosa, arrivando a intaccare persino le centrali elettriche sotterranee.



Quasi tutti gli edifici della zona, a partire proprio da quelli del Centro Direzionale, sono dotati di un complesso sistema di pompe idrovore che contribuiscono a tenere asciutte le fondamenta. Nei palazzi in cui le pompe non funzionano, o sono del tutto assenti, di tanto in tanto si rende necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i piani interrati dall'acqua.

«Abbiamo chiesto e chiediamo con forza al Comune di Napoli di impegnarsi per monitorare questa situazione - ha spiegato il consigliere della IV Municipalità Carmine Meloro - non si tratta di un fatto nuovo, ma di una emergenza ormai ciclica che si verifica in special modo nel periodo invernale. Con ogni probabilità anche a causa delle piogge di queste settimane, la falda acquifera sulla quale poggia il quartiere si è nuovamente innalzata, causando gli allagamenti che i cittadini stanno cominciando a segnalare con sempre maggiore frequenza. Ho chiesto aiuto al consorzio per le bonifiche e mi hanno promesso che interverranno, secondo quelle che sono le loro competenze - ha continuato Meloro - ci auguriamo che il Comune di Napoli possa dare il suo supporto e, magari, fornire una soluzione definitiva ad un problema che a lungo andare potrebbe mettere a rischio la tenuta dei palazzi».

Il fenomeno dell'innalzamento della falda acquifera e dei conseguenti allagamenti è particolarmente visibile nella zona dell'ex macello comunale. Qui da sempre sono presenti piccole sorgenti d'acqua che "lanciano" in superficie i loro getti. Da qualche settimana le sorgenti sono diventate delle vere e proprie fontane e l'ex macello comunale - oggi territorio frequentato quasi esclusivamente da homeless che utilizzano l'acqua sorgiva per lavare i loro pochi vestiti - è diventato un unico immenso acquitrino con tanto di vegetazione tipicamente palustre che comincia a fare capolino tra i rigagnoli di acqua sporca.

