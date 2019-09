Lunedì 2 Settembre 2019, 13:47

Venti minuti a terra in tribunale in attesa di ambulanza. Brutta esperienza per un penalista napoletano, caduto a terra in seguito a un mancamento, in attesa di un’ambulanza che non arriva.Accudito da un medico e dai colleghi, il penalista è stato soccorso dopo venti minuti rispetto al primo allarme al 118.