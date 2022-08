Napoli, alle poste col documento falso per intascare il reddito di cittadinanza

In un ufficio postale all’interno della galleria Umberto I a Napoli i poliziotti sono intervenuti perché un utente aveva presentato un documento falso per il ritiro della carta reddito di cittadinanza. Gli operatori lo hanno individuato e hanno accertato che anche la tessera sanitaria era intestata a un’altra persona e riportava gli stessi dati del documento contraffatto, per la corresponsione dell'assegno. G.D.S., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato così arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ed altresì denunciato per truffa e sostituzione di persona.