Napoli, nuova allerta meteo: rischio bombe d'acqua fino a domenica

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo: la criticità idrogeologica di colore giallo prosegue fino alle 9 di domenica mattina. La perturbazione che sta insistendo sulla nostra regione si sta però leggermente spostando, sempre all'interno del territorio campano: per questo motivo dalle 9 di domani mattina l'allerta riguarderà tutte le zone ad eccezione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) a differenza di quella in atto fino alle 9 di domani che escludeva la zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e la 7 (Tanagro). Si prevedono, nelle zone in cui vige o entra in vigore l'allerta gialla «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali».



I possibili rischi riguardano «ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); caduta massi in più punti del territorio; Fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli». Proprio a quest'ultimo aspetto, quello dell'accumulo di acqua nei terreni dovuto alle scorse precipitazioni, i tecnici invitano a prestare attenzione anche in assenza di piogge.

LEGGI ANCHE Proteste per le scuole chiuse, Mastella: portate i ragazzi da me, farò da nonno

Sintesi delle zone interessate da allerta gialla: - attualmente in essere e fino alle 9 di domani: 1 (Piana Campana, Napoli, isole Area Vesuviana), 2 (Matese e Alto Volturno), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento) - dalle 9 di domani fino alle 9 di domenica: 1 (Piana Campana, Napoli, isole Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele e Alto Cilento), 7 (tanagro) 8 (Basso Cilento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA