Sabato 3 Novembre 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 14:36

La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 11 di domenica mattina. Su tutta la Campania il livello di criticità idrogeologica connessa alle precipitazioni piovose è di colore giallo. Si prevedono, tra l'altro, temporali locali e rovesci. Fenomeni che potrebbero determinare conseguenze al suolo come, ad esempio, allagamenti, ruscellamenti superficiali, frane, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con inondazione delle aree limitrofe. Sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino - Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) oltre alla criticità idrogeologica si prevedono venti forti di scirocco con raffiche nei temporali e conseguente mare agitato.Le aree maggiormente interessate saranno le isole del Golfo e le coste campane esposte. Si raccomanda «alle autorità competenti di garantire l'attuazione di tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alle zone già interessate da precipitazioni e dunque con terreni già saturi o parzialmente saturi, che in ordine al controllo e monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare».