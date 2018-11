Napoli, maxi blitz alle Case Nuove: sequestrati abiti contraffatti

Venerdì 9 Novembre 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 18:01

Alle Case Nuove servizio straordinario di controllo del territorio interforze “Alto impatto”, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità, che ha visto coinvolte Polizia di Stato, Guardia di Finanza e la Polizia locale.Sin dalle prime luci dell’alba decine di uomini hanno cinturato l’intera area, un dispositivo servito soprattutto a impedire la contraffazione delle merci, fenomeno tipico di questo rione.Durante il servizio è stato arrestato R.U., napoletano di 43 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sorpreso con 7 involucri termosaldati, contenenti 2,25 grammi di eroina; denunciato in stato di libertà C,E. 49enne napoletano, per possesso di merce contraffatta; sequestrati 147 capi di abbigliamento di note Griffes italiane ed estere, contraffatti; rinvenuti e sequestrati 5 orologi Rolex contraffatti; controllate 16 persone sottoposte alla detenzione domiciliare, 5 sottoposte alla semilibertà e 6 persone sottoposte all’affidamento in prova al servizio sociale; denunciato, in stato di libertà, per evasione della detenzione domiciliare R.S., 41enne napoletano; denunciato in stato di irreperibilità un kirghiso 40enne, per evasione dagli arresti domiciliari; effettuate 4 perquisizioni ai sensi dell’art. 41 del TULPS; denunciata per furto di energia elettrica S.P., 60enne napoletana, titolare di una attività commerciale di ristorazione abusiva, contravvenzionata ai sensi di legge; controllate e contravvenzionate altre 2 attività commerciali sprovviste delle necessarie autorizzazioni; erogati due provvedimenti amministrativi di richiesta di applicazione delle misure di prevenzione dell’avviso orale e del Foglio di via Obbligatorio, per due cittadini italiani di 46 e 50 anni residenti nella provincia di Caserta; controllate 9 auto; sequestrati 16 motoveicoli; elevate 26 contravvenzioni al codice della strada; controllate 60 persone di cui 25 con precedenti penali.