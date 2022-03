Napoli, «Alto impatto» a Secondigliano e in centro: raffica di sequestri

Proseguono i controlli «Alto Impatto» da parte della polizia municipale e di Stato nel quartiere di Secondigliano.

Sono 12 i veicoli in stato di abbandono rimossi dagli agenti e altri due veicoli soggetti a verbalizzazione perchè privi di assicurazione con successivo sequestro e affido al legittimo proprietario.

Inoltre, gli agenti hanno sequestrato un'officina priva di qualsiasi titolo amministrativo e per gestione illecita di rifiuti. Il titolare non era iscritto all'albo artigiani che non gli permetteva di avere il titolo necessario per l'apertura. All’interno del locale gli Agenti hanno anche provveduto a verbalizzare una soggetto che era sprovvisto del regolare e prescritto Green Pass.

Al termine delle operazioni è stato fatto intervenire sul posto del personale della società Sicurezza e Ambiente che ha provveduto alla rimozione delle sostanze oleose presenti sulla sede stradale adiacente l'officina e al ripristino dello stato dei luoghi per favorire il calpestio dei pedoni in sicurezza.

Nella zona di Chiaia, in via Monte di Dio, la polizia municipale ha sottoscritto 18 per sosta irregolare, oltre a un sequestro amministrativo: il veicolo del conducente era già stato sottoposto al fermo amministrativo. Infine, gli agenti hanno predisposto la rimozione di un veicolo con Carro Gru.