Napoli, altro che inverno: “eroe” si tuffa in mare e fa una nuotata

Si è tuffato in mare ed ha iniziato a nuotare, incurante del freddo e del clima invernale. È l'uomo coraggioso immortalato in un video pubblicato su Facebook dall'utente Gabriele Falvo. Un gesto di sicuro non comune considerate le temperature natalizie.

Probabilmente il protagonista del filmato non ha potuto resistere alla splendida giornata di sole. Non è un mistero che i napoletani si erano stancati di tutta la pioggia piovuta dal cielo durante l'ultimo mese. Il filmato ha riscosso un certo successo sul web, scatenando tantissime reazioni sui social.

Forse, il motto 'Napoli città del sole e del mare' non è proprio una banalità o un luogo comune. C'è da chiedersi se un gesto del genere possa rientrare nei parametri utilizzati per giudicare la qualità della vita in città. Nel frattempo il capoluogo partenopeo si sta godendo i numerosi turisti che stanno affollando il centro storico.