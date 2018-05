Ambulanza sequestrata, oltre lo sdegno misure concrete

Martedì 29 Maggio 2018, 09:41

Nessuno tocchi Ippocrate, nessuno si permetta di aggredire la mano che lo cura. È lo slogan con il quale i medici, gli infermieri e gli operatori del 118 cercano da tempo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle continue aggressioni che il personale medico è costretto a subire quando interviene nel tentativo di salvare vite umane. Nelle settimane scorse Silvestro Scotti, il presidente dell'Ordine dei Medici - cogliendo a pretesto quella che sembrava l'ennesima aggressione ai danni di un'ambulanza, e che si è invece rivelata una bufala perché il mezzo era stato coinvolto in un banalissimo incidente - aveva avuto addirittura l'ardire di paragonare Napoli a Raqqa, la città della Siria che l'Isis a ridotto a un cumulo di macerie. Il presidente dell'Ordine dei Medici era stato immediatamente rampognato dal sindaco De Magistris, che aveva definito quella frase «un'offesa inaccettabile» pretendendo le scuse da parte di chi l'aveva pronunciata. In effetti quella di Scotti era stata una frase infelice, inopportuna, sbagliata. Una provocazione dettata dalla rabbia per i continui assalti cui sono fatti oggetto gli operatori del 118 e per la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni che starebbero facendo poco, o nulla, per tutelarne la sicurezza.Poi, però, accade che un'ambulanza venga letteralmente sequestrata nel parcheggio del Vecchio Pellegrini dai parenti e dagli amici di un ragazzo coinvolto in un incidente stradale - dopo una folle corsa, pare, per evitare un posto di blocco - e per il quale purtroppo non ci sarà niente da fare. Accade che una folla inferocita, notando che nell'ambulanza non vi è la barella - perché già impegnata nel trasporto di un altro paziente - ne sottragga una (non compatibile) all'ospedale incastrandola a malo modo nel vano sanitario, danneggiando il veicolo. Accade anche che l'autista del mezzo, terrorizzato, venga preso in ostaggio e costretto a salire al bordo; non alla guida, però, ma di fianco, perché alla guida prende posto un energumeno, il più facinoroso e incazzato di tutti, che parte sgommando per raggiungere il luogo dell'incidente. Accade, infine, che ai Quartieri, teatro della sciagura, arrivino altre due ambulanze, entrambe aggredite e assalite da un centinaio di persone che ostacolano il lavoro di soccorso, e costrette a ripartire con la scorta ringhiosa di centinaia di scooter guidati da ragazzi su tutte le furie.Verrebbe da dire: Napoli non è Raqqa ma è peggio, perché lì almeno le ambulanze le rispettano. E nonostante la guerra, le macerie, le devastazioni e il dolore rispettano il personale sanitario più di quanto non avvenga in numerose zone di Napoli. Verrebbe (e viene) da chiedersi quale spaventoso vuoto, quale oscura materia, quale orribile daimon alberghi nella testa e nel cuore di chi confonde i luoghi dove va in scena la vita, con le sue gioie e i suoi drammi, con una casbah infinita; di chi indossa l'abito della violenza anche se c'è da indossare il vestito del lutto, anche se c'è da celebrare un dolore. Di chi interpreta la vita come un eterno teatro urlante, schiamazzante, dove conta (e vince) di urla e schiamazza di più, e peccato per gli altri.Non sappiamo se tra gli autori del «sequestro di popolo» che ha fatto rapidamente il giro dei media ci siano incensurati, pregiudicati per reati minori o camorristi in carriera, o poveri cristi che faticano a sbarcare il lunario; sappiamo però che una larga fetta di popolazione la camorra ce l'ha nel sangue, anche se la fedina penale è pulita. La prevaricazione fine a se stessa, il qui comando io, le stigmate della protervia, l'esercizio tracotante della legge del più forte compongono il lessico di un camorrismo diffuso, sono l'arredo mentale di una fascia della popolazione dove l'analfabetismo civico e culturale cresce di pari passo al degrado sociale, sono il brodo di coltura dei clan che trasformano in sete di potere, in dominio del territorio, quello stesso camorrismo straccione che ha dato prova di sé, come in una grande recita collettiva, nel cortile del Vecchio Pellegrini. Un ospedale in trincea: come gli altri.L'augurio è che, per una volta, la solidarietà agli operatori aggrediti non sia solo di facciata, faremo-vedremo-diremo. L'auspicio è che le proposte (e non solo gli allarmi) dei medici e degli infermieri in prima linea, e dell'associazione «Nessuno tocchi Ippocrate», siano presi sul serio. Prendere sul serio chi definì (sbagliando) Napoli come Raqqa vuol dire dotare di drappelli di polizia gli ospedali più esposti (o ripristinarli liddove sono stati soppressi) e concedere subito agli operatori del 118 lo status di pubblici ufficiali, con una proposta di legge da sostenere in tutti i modi, in tutte le platee, da tutti i partiti. E con il sostegno fattivo delle istituzioni cittadini e regionali. Perché sia chiaro che nessuno, d'ora in avanti, potrà girarsi dall'altra parte, magari dicendo: capita ovunque.