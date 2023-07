«Rabbia e delusione per aver dato tutto senza alcun riconoscimento». Pronuncia queste parole con convinzione e nessun rimpianto, Massimo Lagnese, il dirigente medico del 118 che ha scelto di abbandonare definitivamente il servizio sulle ambulanze. Con le sue dimissioni arriva a quattro il numero dei dottori che, negli ultimi tempi, hanno lasciato l'attività di emergenza della centrale operativa di Napoli per passare alla medicina territoriale.

La fuga dei camici bianchi che mette sempre più a rischio l'assistenza rivolta ai cittadini, però, è il frutto di «una decisione razionale motivata da grandi criticità che non si sono mai risolte» spiega il 55enne che, dal primo ottobre, farà il medico di base. Cambiare settore dell'area medica «non è una decisione emotiva» ma è stata «maturata con il tempo e riguarda i mancati riconoscimenti che penalizzano i professionisti dell'emergenza rispetto agli altri medici» spiega Lagnese che da più di vent'anni presta servizio «con passione e dedizione» a bordo di un'ambulanza.

Nonostante l'amore e la vocazione per il lavoro che ha scelto, il 55enne sottolinea «la totale mancanza di carriera per chi, pur essendo un dirigente medico titolato non può avanzare professionalmente a causa delle carenze di organico». Nella lista delle criticità, c'è «l'assenza di incentivi economici e la considerazione che lo stipendio di un medico che lavora in area critica è lo stesso di uno che lavora in laboratorio, nonostante i rischi e la differenza nell'impatto usurante del servizio». Un altro aspetto che ha convinto definitivamente Lagnese, è «l'involuzione del servizio del 118 che oramai non è più un servizio strettamente legato alle urgenze cliniche ma fa da tappabuchi alle disfunzioni dell'assistenza sul territorio» aggiunge il medico che, sempre più spesso si è ritrovato «a fare lo psichiatra». Il cambiamento del servizio di assistenza del 118 che Lagnese considera «un impoverimento dell'attività del medico» riguarda un discorso più ampio che coinvolge anche l'assistenza ospedaliera e territoriale. «Negli ultimi anni, il servizio delle ambulanze medicalizzate è stato impegnato sempre più per emergenze non strettamente cliniche ma provocate da criticità croniche che sfociano nell'urgenza» racconta il medico riferendosi agli «ammalati che per rallentamenti della medicina territoriale o situazioni di degrado socio assistenziale, ricorrono al 118». In pratica, il lavoro caratterizzato «dall'adrenalina e dal rapporto umano» tanto amato dal 55enne, si è gradualmente tramutato in un'assistenza «sempre meno clinica e più orientata verso situazioni di emergenza psichiatrica o di ammalati cronici mentre, nel frattempo, diminuiscono le ambulanze, la maggior parte delle quali usate per il trasporto degli ammalati».

«La richiesta di aiuto non riguarda me, visto che ho preso una decisione per i prossimi 13 anni di lavoro che mi aspettano ma riguarda la categoria e i futuri medici dell'emergenza» spiega Lagnese che si rivolge «alla dirigenza apicale dei servizi di emergenza a livello regionale e alla politica». «C'è ancora il numero chiuso alla facoltà di Medicina nonostante la grave carenza di medici su tutto il territorio nazionale e bisogna considerare gli incentivi economici se si vuole spronare una classe di professionisti che seppure appassionati del proprio lavoro in emergenza, devono essere motivati per sacrificarsi in un tipo di assistenza molto impegnativa sia fisicamente che mentalmente» conclude il medico.