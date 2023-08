Napoli, ambulanze nel mirino: «Da gennaio 41 assalti»

Due aggressioni in un solo giorno, torna nel mirino il personale del 118. È un’estate calda anche sul fronte delle violenze sul personale sanitario e l’esordio, dallo scorso marzo, della polizia dislocata nelle prime linee dei principali ospedali napoletani, non sembra arrestare l’escalation di casi. I numeri: nel 2023, tra Napoli e provincia, si contano in totale 41 aggressioni di cui il 50% sul personale del 118. L’anno scorso, a fine luglio, i casi erano 35 in tutto, dunque si contano 6 aggressioni in più del 2022.

A tenere la contabilità meglio di qualunque altro registro pubblico - sia quello delle denunce ufficiali sia dell’Osservatorio nazionale - è la pagina facebook di “Nessuno Tocchi Ippocrate” guidata da Manuel Ruggiero, medico del 118 che lavora sul territorio della Asl Napoli 2 nord. «Sono reduce da un drammatico intervento a Bacoli per una morte in culla di una bambina di 18 giorni – avverte - è dura anche per noi. Encomiabili i genitori lacerati da un evento che purtroppo la letteratura medica documenta con una certa frequenza ma che hanno reagito in maniera composta al dolore. Un esempio per i tanti incivili che per molto meno se la prendono con chi li soccorre». La polizia in ospedale? Serve ma le aggressioni non si sono ridotte. I casi registrati a Napoli e provincia sono di 1 o 2 punti percentuali superiori rispetto al 2022.

«Intendiamoci – continua Ruggiero - la polizia quando c’è fa un ottimo lavoro anche di informazione con un riscontro immediato delle lamentele dell’utenza. Pazienti e familiari se hanno un codice a bassa urgenza e devono aspettare non si fidano di noi mentre si tranquillizzano quando un poliziotto risponde alle loro richieste. Purtroppo i medici e gli infermieri sono diventati poco credibili. In molti casi non segue la denuncia formale perché, va detto, c’è il rischio della reiterazione del reato da parte di chi orbita in ambienti malavitosi. I camici bianchi hanno paura di ritorsioni». L’ultimo caso è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì scorso al San Paolo dove è stata distrutta un’ambulanza e i sanitari si sono chiusi dentro. Uno dei parenti, preso dalla rabbia per la perdita di un congiunto, ha preso a calci e pugni il mezzo della postazione di Pianura.



Paura e sgomento per l’equipaggio seduto all’interno intento a completare un referto e totalmente estraneo ai fatti. Poche ore dopo è toccato all’equipaggio 118 del Corso Europa intervenuto poco prima per la dispnea in 87enne a via Carlo Maranda a Ponticelli. I parenti pretendevano di far trasportare il loro congiunto a Villa Betania dove però non c’era disponibilità di posti letto. Minacce, spintoni e uno zaino dei farmaci sottratto ai sanitari e restituito solo all’arrivo della polizia che ha convinto i familiari del malato a trasportare il padre all’ospedale del mare. Parliamo dell’aggressione n.41 del 2023, 61 totali tra Asl Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno.



«Le telecamere sulle autoambulanze sono state montate solo nel territorio di Napoli e quelle sul personale (bodycam) presentate oltre un anno fa non sono mai arrivate – conclude Manuel Ruggiero – sono invece indispensabili per tutelare il personale. Sarebbe utile, inoltre che quando dalla telefonata in centrale i parenti si presentano agitati scatti un’automatica segnalazione alle volanti della polizia. Pensiamo anche che debba essere preteso il pagamento del ticket per tutti i codici bianchi, eviterebbe tantissime chiamate improprie. Infine unità mobili con psichiatra a bordo per pazienti in agitazione psicomotoria necessiterebbero assistenza specifica e tutele negli interventi». «Abbiamo più volte proposto insieme ai colleghi – dice infine Lino Pietropaolo leader regionale della Cisl medici – che i drappelli di polizia siano presenti in tutti i pronto soccorso e per tutte le 24 ore. Quello che in termini di personale sarebbe sottratto al territorio avrebbe immediate ricadute positive nel servizio sanitario».