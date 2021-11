Ambulanze private, mercato abusivo a Napoli: stretta della direzione dell'Ospedale del Mare

Ambulanze private nelle strutture sanitarie della città: all'Ospedale del mare scatta lo stop. La direzione intima al personale di servizio e alla guardianìa di scongiurare la presenza delle croci private nei parcheggi dell'ospedale e il rispettivo personale nelle corsie. Il direttore sanitario del mega presidio di Ponticelli ha firmato una disposizione di servizio indirizzata ai coordinatori infermieristici del turno di mattino e per il loro tramite a tutto il personale del comparto oltre che al responsabile Security service nonché ai direttori responsabili delle unità operative e quindi ai dirigenti medici tutti, in cui nel richiamare «quanto accade frequentemente» invita tutti i destinatari «alla massima vigilanza sugli ingressi nelle rispettive unità operative da parte di personale - viene scritto - non autorizzato, come ad esempio il personale di ambulanze private addetto al trasferimento per altri istituti o a domicilio».

Il riferimento è alla croci private che spesso, imponendo con metodi già all'attenzione dell'autorità giudiziaria per le numerose denunce di chi viene danneggiato e vessato, una sorta di regime di monopolio, impone poi modalità e tariffe fuori dalle regole. «Tutti gli ingressi del suddetto personale - è scritto ancora nella nota - presso le unità operative devono essere preventivamente autorizzati dai direttori e responsabili delle Unità operative. La presenza di personale non autorizzato nelle corsoie - viene alla fine intimato - sarà oggetto di contestazione da parte della direzione sanitaria». Un giro di vite dunque alla presenza delle croci non autorizzate per il trasporto privato da e per l'ospedale.

«Si tratta di un provvedimento importante nell’ambito della lotta alle illegalità che affliggono le strutture ospedaliere - dichiarato il Consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto nuove segnalazioni fotografiche -in virtù di quanto è venuto a galla in questi mesi, anche attraverso indagini giudiziarie, chiediamo a tutte le aziende ospedaliere del territorio di adottare il medesimo provvedimento per contrastare il fenomeno delle ambulanze private vigilando sugli ingressi negli ospedali. Nonostante le denunce e gli arresti che ci sono stati, a cui si è arrivati grazie anche al nostro operato che ha acceso un enorme faro sul mercato monopolistico gestito in maniera criminale della Croce S. Pio, continuiamo a ricevere segnalazioni fotografiche di alcuni soggetti legati a tale associazione che girano ancora per le corsie degli ospedali e all’esterno dei padiglioni. Chiediamo alle Autorità di verificare queste denunce e di prendere provvedimenti in merito».

Un mercato delle ambulanze private a Napoli che va riportato nell'alveo delle leggi e delle norme che regolamentano le licenze e l'accesso al servizio da parte degli utenti finali. Spesso in condizioni di bisogno e di necessità. Per contrastare il fenomeno, l’Ospedale del Mare fa vigilare gli ingressi. «Alcuni soggetti della Croce S.Pio già diffidata si aggirano ancora per le corsie ospedaliere nonostante le denunce».