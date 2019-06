Napoli, ancora pioggia di calcinacci: tanta paura ai Decumani

Sabato 15 Giugno 2019, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 15:05

Dopo la morte, del commerciante Rosario Padolino, in via Duomo si registrano in città altri episodi di caduta di calcinacci dai palazzi nel centro storico, patrimonio dell’Unesco.Tanta paura per la caduta di calcinacci da un condominio nella centralissima strada dei decumani superiore in via Tribunali, di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, che attualmente ospita un importante mostra che richiama moltissimi visitatori. L’episodio è accaduto ieri, intorno alle ore 13,00 quando la strada era affollatissima di turisti, in pochi attimi si è diffuso il panico.I calcinacci caduti dallo stabile sono piombati al suolo e solo per miracolo non ci sono stati feriti. Secondo quanto riportato da alcuni passanti non sarebbe il primo episodio che interessa lo stabile in questione, già lo scorso anno si sarebbe verificato un evento simile, tanto è vero che sull’edificio risultano apposte le reti anticadute di calcinacci ed alcune di esse risultano collassate e quindi non più efficienti a salvaguardare le norme di sicurezza. Sul posto sono intervenuti ieri i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Napoli che con l’utilizzo di auto cestello hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata e spicconare le parti interessate alla caduta di calcinacci. La protezione civile, per motivi di sicurezza, ha interdetta la strada al traffico veicolare.«E' arrivato il momento di agire - commenta un residente - concretamente creando le condizioni per incentivare i privati a mettere in campo una manutenzione seria degli edifici. Non si può morire camminando nel proprio quartiere».