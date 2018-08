Napoli, ancora risse al Vasto: militare colpito per dividiere extracomunitari

Giovedì 9 Agosto 2018, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La “polveriera” tra Vasto e piazza Garibaldi sembra essere sempre più sull’orlo dell’esplosione. Solo in queste ultime ore si sono registrate ben tre risse nel corso di due delle quali – avvenute nel cuore della notte – sono stati coinvolti anche i militari dell’operazione “Strade sicure”.Una pattuglia dell’esercito è intervenuta durante il turno di pattugliamento per sedare una violenta rissa nell’area del piazzale antistante la stazione centrale. A scatenare la colluttazione due uomini di nazionalità italiana che sono stati definitivamente bloccati dal personale della Polizia di Stato chiamati sul posto.Mentre si procedeva alle operazioni di riconoscimento, una nuova colluttazione avveniva a poca distanza, stavolta scatenata da due extracomunitari. Anche in questo caso ad intervenire sono stati i militari che immediatamente hanno cercato di dividere i due individui. Proprio in quel momento uno degli extracomunitari ha colpito al volto un soldato nel tentativo di allontanarlo. L’immigrato è stato subito fermato, ammanettato e condotto in questura. Questi gli ultimi episodi avvenuti in una delle zone più fuori controllo della città, dove cittadini e residenti sono ormai esausti di tanta violenza.