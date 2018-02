Martedì 6 Febbraio 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2018 10:52

Mattinata di caos e disagi per i viaggiatori che non hanno potuto utilizzare nella tratta fino a piazza Dante, la metropolitana della linea 1, che collega Piscinola a piazza Garibaldi. L’interdizione delle corse è cominciata alle 7.45 ed è proseguita fino alle 10 causando, soprattutto nella prima ora di stop, ressa e affollamenti sulle banchine dei vari stazionamenti del metrò. Non sono mancati momenti di tensione e proteste dei cittadini che, in alcuni casi sono state sedate dall’intervento dei vigilantes.Negli ultimi mesi, i viaggiatori, sono costretti a fronteggiare continui guasti e problematiche che comportano la sospensione dell’utilizzo della metropolitana per ore e sempre sulla tratta compresa tra Dante e Piscinola. «Questa mattina Napoli si è svegliata con l'ennesimo disservizio sulla linea 1 della metropolitana Anm e con un servizio di autobus ridotto all'osso - si legge nel comunicato del Coordinamento Usb - il trasporto pubblico in città è al collasso, ai lavoratorianm non vengono corrisposte le indennità previste, lo straordinario, i buoni pasto e il sindaco di Napoli, continua a raccontare ai napoletani e agli utenti inferociti per le lunghe attese alle fermate e nelle stazioni che la responsabilità di tutta questa odissea è dei lavoratori ».«L'amministrazione comunale dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e ai lavoratori di ANM- conclude la nota - piuttosto che continuare a raccontare bugie come quella in cui sarebbe previsto l'arrivo a breve di nuovi treni, l'erogazione del servizio h24 oppure dell'apertura imminente della linea 6».