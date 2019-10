Giovedì 17 Ottobre 2019, 11:18

Ancora teppisti in azione in via Giordano Bruno. Dopo il petardo fatto esplodere martedì davanti al locale Sofi', ora è stato preso di mira un altro bar. Questa volta hanno messo la colla nel lucchetto che chiude la serranda di Baba do Re. L'amara sorpresa questa mattina all'apertura. La chiave non apriva il lucchetto e solo l'intervento di un fabbro ha sbloccato la situazione. Nessun danno, ma in via Giordano Bruno tutti gli esercenti sono preoccupati dll'escalation di atti vandalici nella zona.