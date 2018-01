Un extracomunitario di 21 anni proveniente dall'isola di Bali è stato accoltellato ieri sera in Piazza Garibaldi a Napoli. Secondo quanto ha riferito alla polizia è stato avvicinato da due extracomunitari che, senza motivo, lo hanno ferito e sono poi fuggiti. Il giovane, benchè sanguinante, si è diretto nell'ostello dove alloggia nella zona di Fuorigrotta. Il custode della struttura ha allertato i soccorsi ed il 21enne è stato portato nell'ospedale San Paolo in codice rosso. Non è in pericolo di vita. La polizia ha avviato indagini.

Domenica 21 Gennaio 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 11:07

