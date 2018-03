CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 11:22

L’Anm affoga tra i debiti e spera in un salvataggio attraverso la procedura concorsuale avviata lo scorso dicembre. Nel corso dei mesi s’è lungamente parlato della necessità di tagliare i costi e di ridurre il personale che, però continua ad essere poco per le esigenze della città.L’ultimo evento risale a tre giorni fa quando la funicolare di Mergellina è rimasta chiusa per l’intera giornata a causa di un picco di assenze dovute a malattia: tutto il personale disponibile venne indirizzato verso le altre tre funicolari cittadine e quella di Mergellina tenne i cancelli chiusi per l’intera giornata.Eppure, mentre l’azienda si dibatteva fra i guai del personale che mancava, c’erano almeno diciotto dipendenti dell’Anm che erano «regolarmente» al lavoro ma non al servizio dell’Anm. D’accordo, detta così può sembrare complicata, e allora è meglio fare subito chiarezza: L’azienda dei trasporti paga nove persone, le quali risultano in servizio alla Linea 6 della metropolitana che, però, dal 2015 non è in funzione; l’Anm paga anche lo stipendio a nove persone destinate al servizio di consegna dei contrassegni per l’accesso alle ztl, un lavoro non esattamente collegato alla mission aziendale di un’azienda di trasporto pubblico locale.