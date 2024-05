«Ancora una volta, esponenti politici, anche con responsabilità di governo, hanno attaccato immotivatamente l'operato dei magistrati, con affermazioni generiche e senza riferimenti specifici, così offendendo la dignità e il decoro della magistratura». Esprime «sconcerto e preoccupazione» la giunta esecutiva sezionale di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati presieduta da Ida Teresi in relazione alle dichiarazioni rese dal ministro Matteo Salvini, che ieri, in una manifestazione, riferendosi alle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - che hanno portato all'applicazione di misura cautelare nei confronti del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ha affermato: «Se mettessimo una microspia negli uffici dei magistrati, vorrei vedere quanti lavorerebbero ancora». «Le dichiarazioni del senatore Salvini - viene sottolineato dall'Anm di Napoli - sono state precedute da quelle del deputato dalla Lega Andrea Crippa che, presentando i candidati campani alle elezioni europee, ha attaccato i magistrati sostenendo 'Va cambiato il sistema della magistratura. In Campania ci sono magistrati che hanno simpatie per il centrosinistra. Se sei De Luca, sei innocente fino a prova contraria'". Secondo la Giunta Esecutiva Sezionale di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati si tratta di interventi che, «mettendo in dubbio, senza alcuna critica motivata a singole decisioni, la trasparenza e l'etica professionale di tutti i magistrati, sono finalizzati a delegittimare l'intera Magistratura nell'essenza della sua funzione». La Giunta Esecutiva Sezionale di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati evidenzia che «la costante delegittimazione della Magistratura determina anche la mancata accettazione e il mancato rispetto - da parte dei soggetti coinvolti nei processi - delle richieste dei pubblici ministeri e delle decisioni dei giudici, che vengono così esposti al concreto pericolo di aggressioni, anche fisiche, come è di recente accaduto nel Tribunale di Napoli». L'ANM di Napoli auspica «un dialogo costruttivo tra le istituzioni, fondato sul reciproco rispetto, e si augura che simili episodi non si ripetano in futuro».

