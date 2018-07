CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 13 Luglio 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 08:44

Giornata di scioperi e dunque nera per i trasporti, salve solo le fasce di garanzia per i pendolari. La protesta di oggi è stata indetta dalle sigle Ugl, Usb, Orsa, Faisa Cisal e Faisa Confail. L'Anm tutelerà le fasce protette: bus (5,30-8,30 e 17-20), con partenze 30 minuti prima e dopo l'orario dello sciopero, mentre le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto effettueranno l'ultima corsa alle 9,20, per riprendere dalle 17 alle 19,50. Per la Linea 1 del metrò, ultime corse da Piscinola e Garibaldi alle 9,10....