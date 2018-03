Costi troppo alti, l'Anm getta la spugna: «La linea 6 riconsegnata al Comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Marzo 2018, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 23:18

«Prestazioni eseguite sulla Linea 6 senza contratto. Spese non più sostenibili». L'Anm riconsegna l'intera opera del metrò leggero al Comune. Ecco l'ultimo atto di Maglione, pochi giorni prima di dimettersi. Per anni, dopo la chiusura della Linea 6 per lavori, avvenuta nel 2014, l'azienda della mobilità cittadina sostiene di essersi accollata gli oneri dei pagamenti per utenze elettriche, pulizia, guardiania, costo del personale e alcuni piccoli interventi per mantenere in efficienza stazioni e treni che non erano più in esercizio. Costi, però, che secondo l'ex manager non spettano ad Anm, in quanto mai inseriti in alcun contratto. Per questo motivo pochi giorni prima di lasciare l'incarico, a inizio marzo, l'ex amministratore Ciro Maglione ha chiesto al Comune di Napoli il risarcimento degli arretrati, fissando al 30 marzo la data per la riconsegna all'ente dell'infrastruttura. In sostanza, ha staccato la spina ai cantieri.Una patata bollente ora ereditata dal neoamministratore Nicola Pascale. La richiesta di Maglione è stata presentata nella relazione di fine mandato che l'avvocato ha consegnato all'assemblea dei soci e notificato anche al Tribunale fallimentare. Secondo il manager quei costi sono relativi a «prestazioni eseguite in carenza di contratto».