Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 08:16

Troppe fuoriuscite tra gli addetti, l'Anm, con la stagione estiva ormai alle porte, taglia proprio i punti informazione che vendono i ticket e servono turisti e viaggiatori, distribuendo le piantine delle linee e delle corse. Dal primo giugno gli Anm Point cittadini sono stati dimezzati. Delle 8 postazioni aperte fino a una settimana fa, ne sono rimaste attive solo 4 dal lunedì al sabato, di cui solo 3 fanno l'orario pieno (dalle 7 alle 20,30), e una fa mezza giornata (10-17). Molto peggio va nel fine settimana. Domenica, con edicole e tabaccai chiusi per il festivo, in tutta la città era attivo solo l'Anm Point «Municipio», con orario 7-14.Ad oggi, quindi, sono chiusi gli Anm Point di Garibaldi «Stazionamento Bus», Cimarosa (Funicolare Chiaia), piazza Fuga e Augusteo (Funicolare Centrale). Mentre sono rimasti aperti solo 3 sportelli: Garibaldi «Metropolitana» e Municipio, che si alternano a Materdei e Parco Margherita. E crollano le vendite. Da inizio mese, gli infopoint stanno staccando in media circa 2mila biglietti in meno al giorno. Il primo giugno i ticket venduti sono stati 3.200, contro i 5.200 del venerdì precedente. Domenica, con 2 operatori in servizio, si sono venduti 270 biglietti (315 euro), contro i 3.300 (4mila euro) di una settimana prima con 7 operatori e 8 Anm Point aperti. Lunedì, con 6 addetti su 3 sportelli, i ticket sono stati 3.500 (4mila euro), contro i circa 5mila (5.700 euro) del 28 maggio, con 13 addetti e 7 postazioni. Numeri che rischiano di pesare sui bilanci dell'azienda in concordato preventivo, che proprio dalla vendita ticket negli Anm Point l'anno scorso ha incassato 3,5 milioni.