«Anna aveva dolori forti e la pancia che esplodeva: chi ha sbagliato paghi»

Domenica 20 Gennaio 2019, 13:00

Commozione, rabbia e lacrime. Queste le emozioni impresse, ieri mattina, sui volti che affollavano vico San Liborio, nel cuore della Pignasecca. In quella stradina, al secondo piano di una palazzina, abitava Anna Siena, descritta come «la piccirella solare e di buona famiglia», che tutto il quartiere ora piange. Di lei parlavano conoscenti e amici che si sono recati davanti alla sua abitazione per dare una parola di conforto e, ancora di più, un abbraccio ai genitori della 36enne morta al Vecchio Pellegrini. Ma Rosa e Angelo, mamma e papà di Anna, straziati dal dolore, ieri non erano in casa. In questo momento di profonda sofferenza è stata soprattutto Olga, la sorella più piccola di Anna, a parlare per conto della famiglia. La voce è rotta dall'emozione e dal pianto ma la 36enne, madre di tre bimbi, non ha esitazioni nel considerare l'ospedale responsabile della perdita di sua sorella.«Ci deve essere stato un errore e chi ha sbagliato deve pagare. Mia sorella potrebbe essere ancora viva se solo le avessero fatto un'ecografia durante la prima assistenza medica, il 15 gennaio, invece non le hanno praticato alcun esame strumentale. Abbiamo nutrito perplessità sulle cure ospedaliere fin da subito. Mia madre ha insistito chiedendo più volte un'ecografia addominale che non è mai stata praticata e dopo il referto per lombosciatalgia e le dimissioni, sempre mia madre decise di ritornare in ospedale per parlare nuovamente col medico ed assicurarsi che non ci fosse stato alcun errore».