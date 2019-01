Napoli, Anna morta con il mal di pancia: dieci giorni senza l’autopsia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Gennaio 2019, 23:31

Stillicidio del dolore: sono passati più di 10 giorni dal decesso di Anna Siena ma ancora non è stata fissata una data utile per l’autopsia e una fitta nebbia ancora circonda le cause della morte. Genitori, sorella, zii e fidanzato attendono questo esame cruciale per capire cosa sia accaduto ad Anna in quei giorni maledetti di inizio 2019. Aveva 36 anni Anna, piegata da improvvisi dolori all’addome e alla schiena: il 15 gennaio prende un taxi e con sua madre e raggiunge il Vecchio Pellegrini, l’ospedale vicino casa. Qui, dopo poche ore, viene dimessa con la prescrizione di un semplice analgesico senza praticare alcuna indagine diagnostica strumentale. La diagnosi di uscita formulata dai sanitari di turno in un primo tempo rimanda a una colica renale poi i tramuta in lombosciatalgia. La donna va a casa. Ma dopo giorni tormentati e notti insonni all’alba di venerdì 18 gennaio torna in ospedale. È in fin di vita, la pressione arteriosa è scesa a 40 di massima. Ancora poche ore di inutili tentativi di cure in rianimazione e il suo cuore smette di battere. A chiamare i carabinieri per fare luce sulle cause della morte sono proprio alcuni sanitari della rianimazione in accordo con i genitori della sfortunata paziente.