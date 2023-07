Napoli, annullato il trasferimento del pm Sirignano: delibera sproporzionata

Si fonda su «una motivazione non sufficiente» la delibera «sproporzionata» con il trasferimento d'ufficio del pm antimafia Cesare Sirignano dalla Dna alla Procura di Napoli Nord. È quanto sostengono i giudici del Consiglio di Stato che hanno ribaltato la decisione con la quale il Tar del Lazio ha confermato la sanzione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del pm anticamorra napoletano.

«Le emergenze passate in rassegna - scrivono i giudici nelle motivazioni addotte alla loro decisione - inducono a ritenere che gli elementi addotti dalla delibera per giustificare il trasferimento d'ufficio» del sostituto procuratore Cesare Sirignano «non integrano una motivazione sufficiente o comunque una motivazione in grado di sottrarsi alle censure di travisamento dei presupposti e di difetto di istruttoria, oltre che di sproporzione». Sirignano - finito nelle intercettazioni della chat dell'ormai ex magistrato italiano ed ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura Luca Palamara - venne trasferito d'ufficio «per incompatibilità ambientale».