Napoli riparte dopo il Covid: «Dal turismo al commercio, cerchiamo forza lavoro»

Le imprese provano a ripartire, nonostante le incertezze determinate dal conflitto in Ucraina e dall'incremento dei costi energetici. In Campania si annunciano, nel bimestre marzo-aprile, 56mila assunzioni, di cui circa la metà a tempo determinato. Ad evidenziarlo è il consueto Bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal su un campione di 88mila imprese. Le entrate programmate dalle aziende sono in calo rispetto all'inizio del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati