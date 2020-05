Una tonnellata di banane per i bisognosi di Scampia, Afragola e Cardito: a donarle è stata Chiquita Italia, attraverso un distributore che è voluto rimanere anonimo. Ad occuparsi delle consegne saranno due corrieri d'eccezione: il noto judoka Gianni Maddaloni e Claudio Ferrara, dell'Associazione Nazionale per la Legalità «Senza Bavaglio».

«La beneficenza è sostanza, - ha detto il benefattore - non dovete ringraziare noi ma Dio e la Madonna che ci dando la forza di lavorare e aiutare chi ne ha più bisogno». Il gesto di solidarietà, che non resterà isolato, consentirà alle parrocchie di Cardito e Afragola di inserire nei pacchi del cibo anche le banane, alimento fondamentale per la crescita dei bambini. «Non sappiano chi ringraziare, - hanno detto Maddaloni e Ferrara - ci è stato risposto che il benefattore non voleva pubblicità, che la sua gioia è sapere di aver dato una mano». Un grazie per la generosità e l'altruismo è giunto dai sindaci di Afragola e Cardito, Claudio Grillo e Giuseppe Cirillo.

