Fatima scomparsa a Napoli: la giovane è scomparsa da giorni

Ore di ansia, a Napoli, per una giovane studentessa. È dal 7 marzo che della 20enne Fatima Zara non si hanno notizie. La ragazza, dopo essere andata nelle vicinanze del bar nella zona del liceo Pansini, è scomparsa. Non aveva con sé soldi o cellulare. Solo carta di identità e tessera sanitaria.

La ragazza indossa dei pantaloni neri con tasconi tipo cargo, delle scarpe Balenciaga beige chiaro e un giubbotto corto a vita alta con bordi di pelliccia sintetica chiari.

La famiglia ha subito allertato le forze dell'ordine.

Immediatamente è partito il tam tam sui social: «Aiutiamo questa famiglia».