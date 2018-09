Sabato 22 Settembre 2018, 16:28

Ieri sera gli agenti della polizia di stato dell’UPG hanno arrestato a Napoli Thair Youres, 36enne cittadino marocchino per il reato di tentata rapina aggravata. I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, sono stati avvicinati da un uomo in via A. Poerio, che indicava un cittadino extracomunitario che aveva inseguito fino a quel momento.Gli agenti prontamente hanno bloccato il cittadino extracomunitario e hanno accertato che l’uomo pochi istanti prima aveva notato un’anziana donna mentre apriva il portone di uno stabile. Il 36enne marocchino ha raggiunto alle spalle la donna, l’ha spintonata tentando di strapparle la borsa che aveva a tracolla. Il rapinatore desisteva in quanto la donna opponeva resistenza nonostante quest’ultimo e le avesse procurato diversi graffi e contusioni al braccio ed era riuscita a ripararsi all’interno dello stabile. Youres è stato arrestato.