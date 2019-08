Napoli, anziana si perde al Vomero: ritrovata da due vigilantes in moto

Domenica 25 Agosto 2019, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziana di 90 anni si perde nel Vomero, ritrovata dagli uomini della società di sicurezza. E' stata la figlia dell'anziana a dare l'allarme: era in giro con la madre in via Luca Giordano, e le aveva detto di aspettarla un attimo mentre entrava in un negozio. L'anziana, però, si è disorientata e si è incamminata per conto suo nelle strade semideserte di una domenica di agosto a Napoli. Non trovandola più per strada ha fermato due motociclisti della Security Service che passavano nell'area pedonale.I due vigilantes, dopo aver avvisato i carabinieri, si sono messi a girare per le strade e dopo mezz'ora hanno trovato l'anziana in via Pitloo, una traversa di via Luca Giordano che porta allo stadio Collana. I vigilantes hanno fermato la 90enne accompagnandola a piedi dove la figlia la stava ancora cercando, ricevendo calorosi ringraziamenti.