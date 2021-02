Sono arrivate a quota 114.713 le prenotazioni dei vaccini da parte degli anziani ultra ottantenni (su 320 mila censiti in tutta la regione), 67.109 sono donne, 47.604 uomini. I dati sono aggiornati a questa mattina. Nel dettaglio il numero più cospicuo di anziani che intendono porgere il braccio per la prima dose di vaccino sono i residenti nella provincia di Salerno (26.456) dato che, a partità di residenti delle altre province, sembra confermare il primato della longevità che il Cilento e altri centri dell'entroterra e della costa sud del capoluogo vantano in Italia. Segue per numerosità la provincia di Napoli con 21,476 prenotazioni, quindi la Asl Napoli 3 sud con 18.728, la Asl di Caserta (16.147), la Asl di Avellino (12.573) e infine la Asl di Benevento che è però la meno popolosa (7851). Il link al quale accedere per le prenotazioni è il seguente: https://adesionevaccinazione.soresa.it/.

A Napoli si inizia tra giovedì e venerdì non appena saranno stoccate nei frigoriferi le nuove dosi di vaccino della Pfizer in arrivo. Oggi sono in consegna Irpinia, nel Sannio e nel casertano, domani negli altri territori. Sarà proprio la Asl di Terra di lavoro a partire per prima con le vaccinazioni degli anziani mentre per le altre Asl bisognerà attendere la fine di questa settimana quando tutto il contingente delle 42 scatole di farmaco attese (per un totale di 49.140 dosi di Pfizer) sarà consegnato ai 26 punti vaccinali della Regione. Va anche sottolineato che alcune Asl stanno ancora vaccinando i sanitari liberi professionisti e pensionati come a Napoli 3 che entro i prossimi 10 giorni dovrà vaccinare ancora circa 10 mila professionisti. Anche a Napoli 1 dal fine settimana sono stati richiamati i dentisti (poco più di mille) e i liberi professionisti a fronte di rinunce, di chi già prenotato, che si aggirano attorno al 25 per cento. A Napoli intanto oltre al centro vaccinale della Mostra D'Oltremare ce ne sono in allestimento altri tre: uno alla Stazione marittima nelle aree del Piazzale Angioino, il secondo nella Fagianeria del Bosco di Capodimonte e infine il terzo al Museo Madre. Per ognuno dei tre è in corso una gara di appalto che scade sabato prossimo per un importo totale da ripartire in misura diversa tra i vari siti di cirsa 380 mila euro.

Mercoledì, intanto, come da indicazioni del commissario nazionale Domenico Arcuri, dovrebbero iniziare ad arrivare le prime dosi del vaccino Astra Zeneca mentre per la successiva consegna di Pfizer, attesa per metà febbraio, le dosi saranno ridotte dalle 50 scatole previste a 35. Ben 15 in meno per 17.550 dosi che mancano all'appello per altrettanti anziani fragili. La notizia della scure che Arcuri si accinge a far piovere sulla Campania è stata accolta in Regione con comprensibile disappunto.



Quella di tagliare sulle consegne preventivate è del resto una facoltà che Arcuri si sarebbe riservata a patto di avvertire "dell'ammanco" nei sette giorni precedenti così da attutire il colpo sul versante della programmazione. Solo a fine febbraio si dovrebbe tornare in carreggiata.

Sul fronte scuola infine, mentre si registrano 40 mila prenotazioni per un tampone rapido di screening da parte del personale docente, amministrativo e tecnico resta irricolto il nodo della esecusione per ora affidata in maniera volontaristica a medici di famiglia di buona volontà (non c'è nessun obbligo). Le Asl stanno inoltre raccogliendo gli ultimi dati sui contagi in ambito scolastico da trasmettere alla cabina di regia regionale. Dati che domani martedì 9 febbraio saranno sottoposti alla cabina di regia regionale per le valutazioni epidemiologiche del caso.

