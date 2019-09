Domenica 22 Settembre 2019, 12:46

Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi. L'uomo, che si trovava su una sedia a rotelle, ha acceso una pipa mentre il badante cingalese che lo assisteva è sceso per fare la spesa.Per motivi ancora da chiarire, forse a causa di una scintilla, l'uomo è stato avvolto dalle fiamme ed è caduto a terra. Il figlio, che dormiva in una stanza lontana dal luogo dell'incidente, quando è arrivato ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'ambulanza ha soccorso l'anziano che poi è morto in ospedale.