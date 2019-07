Parcheggio scomodo, anziano massacrato di calci e pugni nel salotto buono di Napoli

Sabato 27 Luglio 2019, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno pestato a sangue rompendogli il naso e procurandogli traumi guaribili in trenta giorni: il tutto per un parcheggio. È successo a Napoli, a via Tasso, tra i quartieri di Chiaia e Vomero, dove gli autori dell'aggressione a un uomo di 63 anni, entrambi dipendenti di un parcheggio a pagamento, sono stati arrestati dai carabinieri.L'uomo era in auto con un suo conoscente che aveva fermato il veicolo davanti al parcheggio. Questa sosta, ritenuta scomoda, ha scatenato la rabbia dei due dipendenti del parcheggio, un 54enne già noto alle forze dell'ordine, Antonio Ascolese, e un incensurato 18enne. La vittima è stata avvicinata in strada prima da Ascolese, e successivamente dal giovane armato di coltello. Colpito da un pugno, il 63enne ha perso l'equilibrio per poi essere aggredito con calci e pugni al volto dai suoi aggressori.A soccorrere la vittima sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che al momento del loro arrivo lo hanno trovato con il viso sanguinante e con gli occhi quasi completamente chiusi a causa degli ematomi; hanno chiamato un'ambulanza e raccolto la sua denuncia. A quel punto i militari sono corsi nel parcheggio dove hanno trovato i due soggetti indicati dal 63enne trovando riscontro alle sue dichiarazioni grazie alle telecamere del parcheggio. Li hanno identificati e li hanno arrestati per lesioni.Giudicati con rito direttissimo, Ascolese è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre il più giovane è indagato a piede libero. La vittima, invece, è stata trasportata in ospedale dove, oltre alle contusioni ed alle ecchimosi, i medici hanno riscontrato la frattura dell'osso nasale, ematomi nella zona orbitale, traumi ed escoriazioni guaribili in 30 giorni.