È caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce dopo aver travolto con lo scooter un 82enne napoletano. L'ennesimo grave investimento pedonale a Napoli, è accaduto nella tarda mattinata di lunedì mentre l'anziano stava attraversando su via Bakù, a Scampia, all'altezza del civico 41 nei pressi degli uffici postali. Il pedone, residente nel quartiere dove è stato travolto dal centauro, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli.



L'anziano, che compirà 82 anni tra meno di venti giorni, è stato colpito in pieno da uno scooter che correva a tutta velocità. Al momento del violento impatto con il centauro, il pedone che si trovava vicino lo spartitraffico divisore dei due sensi di marcia della strada, è finito prima sullo scooter e, poco dopo, è stato sbalzato per alcuni metri fino a impattare contro l'asfalto. Anche il conducente del due ruote è caduto. Lui, a differenza del pedone, si è alzato dopo alcuni istanti dirigendosi verso lo scooter per riposizionarlo sul cavalletto e tentare di metterlo in moto. Ma l'impatto ha richiamato l'attenzione di alcuni cittadini che si trovavano sul marciapiede e che sono accorsi sul luogo dell'incidente per prestare aiuto.

Tra il gruppetto di cittadini intervenuti in aiuto del pedone, c'è stato chi si è accorto che il giovane a bordo dello scooter Piaggio modello Beverly, stava tentando di scappare. Dopo aver alzato il motociclo da terra, infatti, l'investitore, si era rimesso a bordo del mezzo cercando di allontanarsi ma, ad impedirglielo, c'erano stati un paio di uomini che lo avevano fisicamente bloccato. Approfittando di un momento di confusione, durante il quale il gruppetto di soccorritori era impegnato ad allertare i soccorsi, il centauro, però, è fuggito via. Ora la caccia al pirata della strada è agli sgoccioli grazie all'aiuto delle telecamere e alle numerose testimonianze raccolte dalla sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale comandata da Antonio Muriano. «Lo scooter è di colore nero e il conducente è un giovane sui 25 anni che indossava una giacca a vento scura ed un casco altrettanto scuro», spiega Muriano che, dopo i sopralluoghi, ha avviato le indagini per ricostruire la tracciabilità di tutti i veicoli presenti in zona al momento dell'investimento. «Il pirata della strada ha le ore contate, l'invito è a costituirsi per non aggravare la sua posizione di omissione di soccorso».



L'anziano, in prognosi riservata, è ricoverato e intubato in Terapia Intensiva dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico per un focolaio emorragico al cranio. Il grave investimento è l'ultimo di una serie di investimenti ancora più tragici che hanno letteralmente insanguinato Mergellina. Tra la fine di agosto e metà ottobre, infatti, hanno perso la vita la 34enne Elvira Zibra e i 62enni Giuseppe Iazzetta e Alessandra Navarra nell'area urbana compresa tra via Caracciolo, piazza Sannazzaro e via Piedigrotta, tutti loro stavano attraversando la strada e in due casi lo stavano facendo camminando sulle strisce pedonali.