Napoli, nuova buca in via Giotto: traffico bloccato e strada transennata

Una buca si è aperta poco fa a via Giotto a Napoli, con traffico bloccato e strada transennata. Lo rende noto la consigliera regionale Maria Muscara.

«La situazione è sempre più grave per le buche che si creano in città - spiega - e qui c'è ancora qualcuno che vuole scavare per creare gallerie sotterranee ed infilarci sotto le macchine, quando anche in zone collinari come queste, si aprono buche importanti e pericolose. La nostra città è fragile e non possiamo continuare a bucare».