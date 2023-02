Napoli, apparecchi da gioco illegali e furto di energia nel bar: due denunce

Apparecchi da gioco non collegati in rete e allaccio abusivo del contatore dell'energia elettrica alla rete pubblica. Questo hanno scoperto ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno controllato un esercizio commerciale di piazza Principe Umberto e hanno accertato che nel retro del locale erano stati istallati 3 apparecchi da gioco non collegati in rete e di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

L'illecito relativo al contatore è stato poi verificato con il supporto di personale tecnico dell’Enel. Sono stati quindi denunciati il gestore e il titolare del bar per esercizio di giochi d’azzardo e per ricettazione. Inoltre, il gestore dell’attività è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. Infine, il locale è stato sequestrato.