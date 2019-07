Napoli, l’appello della piccola Aurora commuove il web: «Venite ad aiutarmi, se donate posso guarire»

Giovedì 11 Luglio 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 17:12

Un appello, una richiesta di aiuto che lo speaker rediofonico Gianni Simioli fa suo nel programma radiofonico «la Radiazza» e lancia successivamente sui social. «All’ospedale Pausilipon serve molto sangue per farmi guarire – spiega in un video la piccola Aurora – venite qui a donare e se volete informazioni chiamate mia madre».Un appello strappalacrime con centinaia di condivisioni. A quelle virtuali servono però i sostegni concreti, ovvero la donazione di sangue per fare in modo che la bimba possa sorridere ancore. Aurora è ricoverata presso l’ospedale Santobono – Pausilipon. Nel nosocomio vi è un intero reparto dedicato ai più piccoli con malattie la cui cura necessita di molto sangue. Molti utenti social restituiscono alla piccola il sorriso e i baci che lei stessa ha mandato nell'appello, ed in tanti si sono mostrati propensi alla donazione. L'ospedale Pausilipon rende noto che è possibile donare il sangue dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30.