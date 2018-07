Parcheggiatori, l'esercito di impuniti. Il capo dei vigili: «Denunciateli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 8 Luglio 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 09:28

I parcheggiatori abusivi si fermano ad Eboli. La seconda sezione Penale della Corte di Cassazione inquadra il caso di un automobilista, che si era visto chiedere due euro da un abusivo all'interno del parcheggio dell'ospedale di Eboli, come estorsione.«In realtà nulla, le nostre armi restano spuntate, però è importante che la magistratura inquadri il fenomeno come reato estorsivo». A parlare è il comandante della polizia municipale di Napoli Ciro Esposito.«Finalmente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi viene letto in modo differente. E questo sicuramente è un nuovo inizio. Sul tema c'è grande attenzione in tutta Italia, ne abbiamo parlato anche al tavolo dei comandanti di polizia locale della Città metropolitana. Noi ci siamo, ma ci sono anche le altre forze dell'ordine. Purtroppo il problema rimane la normativa nazionale che ci restituisce armi spuntate. La pronuncia della Cassazione non modifica però nulla dal punto di vista degli strumenti a nostra disposizione, che rimangono gli stessi. A denunciare devono essere sempre i cittadini, altrimenti l'unico strumento che abbiamo è effettuare verbali secondo codice della strada, sequestrare le somme e segnalare i parcheggiatori recidivi al questore per il Daspo».