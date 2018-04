Dal Napo al bitcoin: al Vomero il primo negozio di cambiavalute con l'euro

Venerdì 20 Aprile 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 14:58

Apre il primo negozio di cambio Euro-Bitcoin a Napoli, in via Metzinger al Vomero. «Non avrei mai creduto di potermi trovare un giorno nella rivoluzione economica che stiamo attraversando grazie all’introduzione delle criptovalute e di strumenti come la blockchain - dichiara Salvatore Petrone, esperto di blockchain e crypto economy - Globalcoin vuole diventare un ferimento per Napoli e il sud Italia, in modo tale che Napoli sia protagonista di questa rivoluzione».«Abbiamo deciso di aprire questo negozio per far conoscere il bitcoin a chi è alle prime armi - afferma Giuseppe De Rosa, titolare dell’attività insieme ad Antonio De Rosa - Chi non conosce questo settore ha paura a caricare denaro online. Noi, anche attraverso corsi gratuiti, facilitiamo il tutto, dando spiegazioni su come aprire un wallett, spiegando cos’è il bitcoin e com’è nato».