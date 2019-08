Napoli, la furia dei ladri sorpresi in casa: calci e pugni, ferita una disabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Agosto 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arancia meccanica al parco San Paolo. È accaduto l’altra notte, a Fuorigrotta, poco prima dell’alba: due uomini, a volto coperto, si sono introdotti in un appartamento di una palazzina, isolato 9/11, a due passi dalla chiesa di San Paolo apostolo, di proprietà del titolare di alcune autorimesse nella zona di Soccavo. L’uomo, circa sessant’anni, era in casa: con lui anche sua sorella disabile. I malviventi li hanno sorpresi nel sonno, forse non pensavano di trovarli ancora lì, a casa, ad agosto, quando, come il resto della famiglia, sarebbero dovuti essere in vacanza.