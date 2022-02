Napoli, l'arcivescovo don Mimmo Battaglia incontra un clochard «Così l'ho portato al dormitorio»

«Le coperte dentro cui riposano i senza dimora sono come tavole d'altare. Dentro c'è il corpo e il sangue di Gesù». È uno dei passaggi pronunciati dall'arcivescovo nell'omelia in occasione della Giornata della vita. «I gesti valgono più della parola», dice. Don Mimmo Battaglia preferisce un racconto di vita vissuta per dare concretezza al suo invito ai fedeli «a prendersi cura, amare e difendere ogni vita». «L'altra sera intorno alle 21 -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati