Numeri alla mano, lo storico arco di Port’Alba è uno dei luoghi più affollati della città, uno dei monumenti più vissuti di Napoli. E, allo stesso tempo, è uno dei peggio ridotti. L’età della rete di contenimento che lo “impacchetta” – per evitare che i crolli continui di calcinacci piovano sulle teste di turisti, lettori e napoletani – si perde nella memoria. «L’arco è imballato da 20 anni», dice un libraio. «Da 15», ricorda un altro. Fatto sta che la paura cresce e che i crolli «sono ormai quotidiani». I commercianti di cultura della storica via dei libri invocano una soluzione concreta, e da queste pagine seguiremo con attenzione le risposte delle istituzioni e l’evolversi di un dissesto che si trascina da troppo tempo. Non parliamo solo di un danno estetico e d’immagine, che deturpa una delle principali porte d’accesso al centro storico. Ma anche di un «pericolo concreto – proseguono i librai – rispetto al quale finora siamo stati tutti fortunati».



Negli anni scorsi si era aperto un contenzioso tra Comune e privati in merito al dissesto dell’arco di Port’Alba. Nel concreto, però, le reti pendono ancora indisturbate dalla volta, e nessuno ha mai cominciato i lavori di ripristino. Interventi ce ne sono stati, in tempi recenti, ma dei Vigili del Fuoco, arrivati nella via dei libri dopo i crolli di calcinacci. «L’arco è imballato da una ventina d’anni, a memoria – ricorda l’editore e libraio Pasquale Langella – L’ultima volta che la tela di contenimento è stata cambiata era nell’estate del 2022, dopo un intervento dei pompieri. Sempre l’anno scorso, prima del cambio della rete, rimase colpito un passante». Ogni quanto tempo “piove” una pietra? «I crolli sono praticamente giornalieri – prosegue Langella – I calcinacci cadono sulla rete, finché la rete regge. È una situazione paradossale: uno scempio estetico che riguarda una delle porte più importanti della città. E poi è un pericolo: specialmente sotto Natale, quando ai Decumani arrivano più passanti, si sfiora continuamente la tragedia. Tanti clienti mi dicono che hanno paura a passare qua sotto. In giro vedo tante inaugurazioni di restauri, ma mi chiedo: non è più importante pensare all’eliminazione di un pericolo pubblico? Da quello che so, esiste un contenzioso tra Comune e privati. Non ci interessa di chi sia la colpa, ci interessa solo che venga ripristinato uno degli archi più importanti di Napoli».

Siamo nel cuore del cuore turistico di una Napoli che si prepara a vivere il boom di visite delle vacanze invernali. Due milioni di persone attese in città, la maggioranza delle quali passeranno probabilmente sotto l’arco di Port’Alba. «Sull’arco c’è da troppo tempo in corso una diatriba - argomenta Fabio Amodio, titolare dell’omonima libreria – e non si capisce chi debba intervenire. Alcuni sostengono che spetti alla sovrintendenza, altri dicono che sia compito del Comune. Si è provato a fare una diffida nei confronti del privato, ma i lavori su un bene storico sono una faccenda complessa. La prima cosa che va fatta è individuare chi sia realmente il proprietario del bene. I crolli credo siano dovuti alla mancata manutenzione. Va fatta chiarezza: di sicuro si è creata una situazione ambigua, simile a quella della Galleria Umberto, dove un ragazzino fu ucciso dal crollo di un fregio nel 2014. Qui, fortunatamente, non c’è stato alcun morto, ma la situazione va risolta al più presto. I rischi sono alti».

Alfredo Mazzei, che insieme alle figlie e alla famiglia Grassi sta per inaugurare la factory culturale della Saletta Rossa negli storici locali dell’ex libreria Guida a Port’Alba, chiede che l’arco sia ripristinato prima possibile e si dichiara disposto a «intervenire, anche economicamente, per i lavori». «Proprio l’altro giorno ne ho parlato con il sindaco Manfredi – spiega – Siamo pronti a intervenire con investimenti privati il ripristino dell’arco e per la risistemazione dell’intera strada. Siamo disponibili ad allestire una partnership tra istituzioni e imprenditoria privata nella via della cultura. Abbiamo diversi documenti: alla base del danno potrebbero esserci state delle infiltrazioni. Per ora non è stato ferito nessuno. Finora siamo stati fortunati. I lavori alla Saletta Rossa sono ormai in fase avanzata, e sarà pronta entro la primavera prossima. Per quel periodo ci auguriamo che l’arco sia rimesso a nuovo».