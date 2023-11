Port’Alba, il duello dei condomini. Dopo la straordinaria mobilitazione collettiva della Notte Bianca dei librai di venerdì sera, rientriamo nel fulcro delle motivazioni alla base della campagna di stampa avviata da Il Mattino a inizio mese: cioè il restauro dell’arco seicentesco nel cuore della città, all’incrocio con piazza Dante, imprigionato da reti di contenimento da tempo immemore e dopo varie “piogge” di calcinacci. A chi spettano i lavori? Alle istituzioni o ai privati? C’è un duello legale in corso, che «dovrebbe terminare a febbraio», come ha ricordato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto alla Notte Bianca.

Nell’attesa di conoscere questa risposta, il punto fermo è che il restyling della volta sarà ultimato «entro il novembre del 2024, visto che i lavori devono essere svolti in estate», ha assicurato lo stesso Manfredi. Nelle prossime ore si terrà un incontro tra un ingegnere del Comune e gli architetti esperti di Port’Alba. Tenendo ferma la promessa del primo cittadino, dunque, addentriamoci nei condomini dei civici 30 e 33, i più vicini all’arco e allo storico giardino pensile che sorge nella sua parte superiore. Ai piedi della statua di San Gaetano, sulla cima della volta fatta erigere nel 1625 sulla base di una murazione angioina del ’400, c’è un agrumeto privato di melograni e arance che confina con il terrazzo del Convitto di piazza Dante.



Alfredo Iadanza, avvocato e proprietario dal 2001 di un appartamento nel condominio Port’Alba 30, spiega che «l’arco non risulta nei millesimi di Port’Alba 30 e non fa parte di questo civico. Comunque, nell’estate di due anni fa, dalla circoscrizione era arrivata un’ordinanza per la messa in sicurezza dell’arco. Abbiamo ottemperato, spendendo 7mila euro per le reti di contenimento. All’epoca era la soluzione più semplice». Poi la decisione di iniziare «una causa per il disconoscimento della proprietà dell’arco. Un dirigente comunale aveva ritenuto che, siccome sull’arco c’è un giardino pensile, la proprietà dell’intero monumento fosse dei privati. Insomma la proprietà della volta ci è piovuta addosso all’improvviso - prosegue Iadanza - Il nostro palazzo è vincolato dalla sovrintendenza dagli anni ’80. Nel vincolo non si fa mai accenno all’arco, né alla sua proprietà. Quindi l’arco, di sicuro, non è la ragione del vincolo. Il problema sorge quando si parla del giardino, l’ex belvedere delle monache. Abbiamo verificato l’appartamento al terzo piano del nostro stabile ha sempre avuto questo giardino pensile, che passa sopra al civico 33. E non al 30. Noi sosteniamo che il giardino pensile e, quindi l’arco, non abbiano alcun legame con il civico 30. In mezzo, del resto, c’è anche un altro palazzo: il 33 appunto. Il giardino non è stato mai millesimato all’interno di questo condominio. A noi, in quanto condomini, interessa il fatto che l’arco non faccia parte del palazzo, perché lontano dalle strutture murarie di confine dello stabile. Il nostro ctp ha fornito ai giudici la lista di beni statali che sono stati trasferiti alla Sovrintendenza. In questo elenco figura l’arco di Port’Alba. La sovrintendenza farebbe presto a comprendere che i lavori spettano alle istituzioni. A noi fa piacere il restauro dell’arco, ma appartiene ai beni dello Stato». Dal civico 30, in sostanza, si disconosce la proprietà del giardino pensile che sovrasta l’arco.

Una proprietà che disconosce anche il civico 33. Paolo Parenti, anche lui avvocato, memoria storica di Port’Alba e amministratore del civico 33 dal 1976, sottolinea: «Il civico 33 non è in causa con nessuno, né con altri condomini con le né istituzioni, e non abbiamo mai ricevuto alcun provvedimento da parte del Comune. Al centro, il torrione presenta un lucernaio non coperto, da cui si infiltra il grosso dell’acqua, che si propaga nella volta in maniera abbastanza misteriosa. Come dal terrazzo. Alcuni appartamenti del nostro condominio, quelli sotto al torrione, presentano alcune infiltrazioni. Abbiamo chiesto da un anno di trovarne le cause di queste con la detentrice del calpestio del terrazzo». E ancora: «A quanto crediamo, c’è da rivedere l’impermeabilizzazione della pavimentazione del torrione. Da quanto so, è partita una causa promossa dai condomini del palazzo di fronte, che richiedevano i danni per le infiltrazioni nel loro fabbricato. I lavori non spettano al condominio 33: noi abbiamo solo la parte perimetrale del torrione. La circonferenza esterna del torrione che ci appartiene, inoltre, è ben tenuta. Il calpestio della volta è in uso a un privato, il cui appartamento ha l’accesso dal civico 30 di Port’Alba».