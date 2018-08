Arenella, la «Casa della socialità» appena restaurata già imbrattata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Agosto 2018, 08:00

Ancor prima di essere inaugurata la «Casa della socialità» all'Arenella è stata già vandalizzata. Qualche appassionato di graffiti ha lasciato la sua firma, con una scritta azzurra, sullo sfondo bianco del muro esterno dell'ex sede dei filobus e poi sottostazione elettrica dell'allora Atan.Piovono le accuse dal presidente della quinta Municipalità Paolo De Luca: «È stato un colpo al cuore vedere vandalizzato con quella scritta sulla facciata l'immobile di via Verrotti appena ristrutturato. Questo è il risultato della mancanza di senso civico, di rispetto del bene comune e pubblico, del lavoro altrui insito in alcuni nostri giovani e, fortunatamente, in una ristretta parte della cittadinanza».