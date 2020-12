Napoli, picchiava moglie e figlie: 53enne arrestato all'Arenella

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti nel quartiere Arenella per una lite familiare. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima, insieme alle figlie, di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi. Gli agenti, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno trovato e bloccato l’uomo, un 53enne srilankese, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Uccisa a calci durante il lockdown nel Napoletano, ​giudizio... IL CASO Violenza sulle donne, 53enne va a casa ​della ex nonostante il... LA STORIA Violenza sulle donne, Lucia in fuga dal marito dopo 14 anni di abusi:...





© RIPRODUZIONE RISERVATA