Napoli: salta sul tetto di un'auto e si fa riprendere dagli amici con i cellulari, 16enne denunciato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ottavio Caiazzo all'Arenella hanno notato un gruppo di ragazzi che stava riprendendo con i telefoni cellulari un loro coetaneo mentre saltellava sul tettuccio di un’auto in sosta.

I poliziotti hanno raggiunto e identificato il giovane per un 16enne napoletano e lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato per poi riaffidarlo alla famiglia.