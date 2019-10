Mercoledì 2 Ottobre 2019, 11:16

Gli agenti del Commissariato Arenella, durante un’attività di polizia giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione presso l’appartamento di un uomo in via Jemma. I poliziotti, all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto una bustina contenente marijuana essiccata del perso di circa 6 grammi e, sul balcone, due piante alte circa 1 metro. Inoltre, nella cantina, sono stati rinvenuti 11 bossoli calibro 7,62 e uno calibro 9. S.G., 36 anni, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.